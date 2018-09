V Bologni bo težje Primorske novice Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v zadnjem krogu skupine A na SP v Firencah izgubila z vodilno Italijo in odhaja v drugi del prvenstva v Bologno kot tretja v skupini. Od petka do nedelje jo čaka peklenski ritem treh tekem. Jutri ob 20.30 jih še drugič na prvenstvu čaka Belgija, v soboto Brazilija in v nedeljo še Avstralija.

