Slovenskih orožij vedno manj, kapetan Urnaut: To najbolj boli Sportal Slovenija je skupinski del svetovnega prvenstva končala s tremi zmagami in dvema porazoma. Zadnji so bili od slovenske čete boljši Italijani, ki so po izgubljenem prvem nizu v razprodani dvorani Nelsona Mandele Forum s 3:1 v nizih razstreli zdesetkano slovensko četo. Pomagati nista mogla še vedno poškodovani Tonček Štern in po novem tudi Dejan Vinčić, ki si je gleženj poškodoval v ponedeljek proti Argentini.

