Srbkinja s štajerskim naglasom: Seveda, pogovarjajva se v slovenščini #intervju Sportal "V Sloveniji vsi vejo, kdo je Janja," o razširjenosti športnega plezanja v Sloveniji in glavni protagonistki tega športa, aktualni svetovni prvakinji v balvanih in kombinaciji Janji Garnbret, pravi Staša Gejo, srbska plezalka, ki se je zaradi boljših pogojev treninga in izobrazbe pred dobrimi štirimi leti preselila v Maribor. "Pri vas je super, lahko študiram in treniram," pravi bodoča diplomantka...

