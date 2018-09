Srbkinja s štajerskim naglasom, ki se med tekmami zamoti z Rubikovo kocko #intervju SiOL.net "V Sloveniji vsi vejo, kdo je Janja," o razširjenosti športnega plezanja v Sloveniji in glavni protagonistki tega športa, aktualni svetovni prvakinji v balvanih in kombinaciji Janji Garnbret, pravi Staša Gejo, srbska plezalka, ki se je zaradi boljših pogojev treninga in izobrazbe pred dobrimi štirimi leti preselila v Maribor. "Pri vas je super, lahko študiram in treniram," pravi bodoča diplomantka...

