Tretjina težke misije pod streho: Slovenija pomendrala Belgijo! SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v Bologni na suveren način z gladkih 3:0 v nizih premagala Belgijo in ostaja v boju za uvrstitev na zaključni turnir v Torinu. Brazilci, sobotni tekmeci naših fantov, so prav tako brez težav (3:0) premagali Avstralijo in ostajajo dve točki pred Slovenijo.

