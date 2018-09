Slovenci se poslavljajo z grenčico v ustih, konec prvenstva tudi za Francijo SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva izgubila (2:3 v nizih) proti Avstraliji. Tekma ni imela pravega tekmovalnega naboja, saj so Slovenci po sobotnem porazu z Brazilijo zapravili vse možnosti za uvrstitev na zaključni turnir šesterice v Torinu. Tam bomo spremljali same odbojkarske velikanke, gostiteljico Italijo, ZDA, Brazilijo, Poljsko, Rusijo in Srbijo.

