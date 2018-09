Selektor se čudi pogledu "strokovnjakov": To podcenjevanje me zelo jezi Sportal Slovenska moška izbrana vrsta začenja nastope drugega dela svetovnega prvenstva, kjer bo lovila prvo mesto v skupini F, v kateri bodo še Brazilija, Belgija in Avstralija. Slovenci so iz prvega dela prenesli devet točk, kar pomeni, da bodo za uvrstitev med najboljših šest na svetu potrebne tri zmage. Prva nasprotnica bo danes ob 20.30 Belgija, ki jo je Slovenija na tem prvenstvu že premagala s 3:2 v nizih.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Avstralija

Brazilija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jan Oblak

Janez Janša

Kevin Kampl

Karl Erjavec