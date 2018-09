Žal mu je navijačev in upa, da dobijo še eno priložnost Sportal Sanjski slovenski niz na krstnem svetovnem odbojkarskem prvenstvu je končan. Četa Slobodana Kovača je naletela na močnejšega tekmeca in na svoji četrti tekmi prvič izgubila. S točko si je vseeno zagotovila, da bo tudi drugi del igrala v Italiji. V Bologni bo v skupini F igrala z Avstralijo in še enkrat z Belgijo, tretji slovenski tekmec pa bo skoraj zagotovo Brazilija ali Kanada.

