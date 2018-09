Vinčić: Vem, da je pritisk javnosti vse večji, a za nas to ni bil nikoli problem Ekipa Slovenska odbojkarska reprezentanca je odigrala tri tekme svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji, vse tri je zmagala, pri tem pa izgubila le točko. Uvrstitev v drugi del si je že zagotovila, trenutno trdno drži drugo mesto v skupini A, pred njo so le Italijani.



