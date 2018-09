Koga bo treba premagati za zaključni turnir šesterice? SiOL.net Slovenski odbojkarji se bodo v drugem delu svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji v Bologni merili z Brazilijo, Belgijo in Avstralijo. Iz prvega dela so po zmagi nad Dominikansko republiko, Japonsko in Belgijo ter dveh porazih proti Argentini in Italiji prenesli devet točk, kar je dokaj zahtevno izhodišče pri napadanju zaključnega turnirja šesterice v Torinu. Tja se namreč uvrstijo le prvouvr...

