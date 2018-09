Objokuje zamujeno priložnost Sportal Slovenska reprezentanca je doživela prvi poraz na svetovnem prvenstvu. Po novi drami je z 2:3 v nizih izgubila proti tokrat odlični Argentini in se morala na koncu zadovoljiti točko. To pomeni, da Slovenci ne morejo biti več prvi v skupini, a tudi ne slabši kot tretji. To tudi pomeni, da bodo tudi del igrali v Bologni.

