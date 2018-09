V živo: Janja Garnbret med šesterico poskusnih zajčkov novega olimpijskega formata Sportal V Innsbrucku spremljamo zadnji dan svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Plezalci in plezalke se merijo v kombinaciji, novem formatu tekmovanja, ki združuje vse tri plezalne discipline: hitrostno, težavnostno in balvansko plezanje. Slovenci imamo na tekmi samo eno predstavnico, Janjo Garnbret, svetovno prvakinjo v balvanih in podprvakinjo v težavnost, ki se v finale podaja s 1. mesta.

