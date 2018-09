V živo: Janja Garnbret spet blesti! SiOL.net V Innsbrucku spremljamo zadnji dan svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Plezalci in plezalke se merijo v kombinaciji, novem formatu tekmovanja, ki združuje vse tri plezalne discipline: hitrostno, težavnostno in balvansko plezanje, in predstavlja edino pot do osvojitve olimpijske medalje v športnem plezanju. Slovenci imamo na tekmi samo eno predstavnico, Janjo Garnbret, svetovno prvakinjo v ba...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Janja Garnbret Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Marjan Šarec

Bojan Križaj

Borut Pahor

Gašper Tič