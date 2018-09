Kavčič v Šanghaju do 17. turnirske lovorike, Tajvanka najboljša v Hirošimi SiOL.net Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je v finalu ATP Challengerja v Šanghaju premagal osmega nosilca Japonca Hirokija Moriyo s 6:1 in 7:6 (1). Tajvanka Su-Wei Hsieh je na turnirju v Hirošimi osvojila svoj tretji naslov WTA v karieri. V nedeljskem finalu v Quebecu se bosta pomerili Francozinja Pauline Parmentier in Američanka Jessica Pegula.

