Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu turnirja WTA v Seulu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev po slabi uri in 14 minutah igre zlahka odpravila rojakinjo, slovensko številko 2 Polono Hercog. Dvajsetletna Zidanškova je sedem let starejšo rojakinjo premagala s 6:1 in 6:3.



