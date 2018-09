V živo: Espanyol in Levante za drugo zmago v sezoni Sportal Slovenski vratar Jan Oblak je z Atleticom v 4. krogu španskega prvenstva doma remiziral z Eibarjem in nadaljeval niz neprepričljivih nastopov v la ligi. Branilec naslova Barcelona je po preobratu v San Sebastianu premagal Real Sociedad (2:1) in največjemu tekmecu Real Madridu, ki je remiziral pri Athleticu v Bilbau (1:1), ušel na dve točki prednosti.

