Potem ko so Slovenijo preplavile novice o obstoju in postroju Štajerske varde pod vodstvom Andreja Šiška, je sedaj na spletu dostopna tudi gorenjska različica – Kranjska vahta, poroča spletna stran Insajder. Na družbenem omrežju Facebook je več fotografij okoli deset oseb (TUKAJ), ki so uniformirane in vse oborožene ter med urjenjem. V primerjavi z objavljenimi posnetki in fotografijami Štajerske ...