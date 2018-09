(VIDEO) Kranjski vahtarji “izginili” iz Facebooka – O Kranjskih vahtarjih tudi policija in Komisija topnews.si Parlamentarna komisija za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami se je danes seznanila s poročilom pristojnih služb in generalnega državnega tožilca o delovanju paravojaških skupin v Sloveniji. Predsednik komisije Matej Tonin je potrdil, da so na komisiji obravnavali tako poročila pristojnih služb o primeru Štajerske varde, govorili pa so tudi o pojavu tako imenovanih Kranjskih […]

