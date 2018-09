Poročali smo že, da so se vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo pridružili tudi v Mirni Peči, osrednja pozornost pa je letos veljala kraški jami Mala Vratnica, katero je Jamarsko društvo Novo mesto očistilo pod okriljem mirnopeške občine in v sodelovanju z Jamarskim klubom Brežice in Jamarskim klubom Krka. V 64 metrov globoki jami, kolikor je trenutno raziskane in ki trenutno velja za najglobjo ...