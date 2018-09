»V sklopu letošnje akcije Očistimo Slovenijo, ki poteka pod okriljem svetovne pobude Očistimo svet, je čiščenje podzemnega sveta še kako pomembno. Slovenci smo ponosni na svoje podzemlje, Postojnsko jamo ter vse druge jame, človeško ribico, katere domovina je naše podzemlje in ob tem črna človeška ribica živi samo v slovenskih jamah, v Beli krajini. Ob vsem tem pa so številne jame lokalna in ...