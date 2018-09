Sanjski dan za Handanovića, Oblak v Monaku, praznik v Beogradu Sportal Danes se začenja skupinski del lige prvakov v sezoni 2018/19. Ob 18.55 se bosta začeli uvodni tekmi prvega kroga v Barceloni in Milanu, kjer bo prvič v najmočnejšem tekmovanju nastopil vratar Interja Samir Handanović. Njegov rojak in stanovski kolega Jan Oblak bo z Atleticom ob 21. uri gostoval pri Monacu. Poslastica večera se obeta v Liverpoolu, kjer bo gostoval PSG. V skupini C nastopa tudi beog...

