Razočaran, a po drugi strani vesel, ko gleda v prihodnost Sportal Selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović je pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo optimistično pogledoval proti Kitajski, ki bo prihodnje leto gostila najboljše košarkarje, a so se ta vrata zdaj zaprla. Slovenija je po njegovem mnenju plačala davek zaradi vojne med Fibo in Evroligo, je pa vesel, da so na površje prišli mladi košarkarji.

Sorodno

















Oglasi