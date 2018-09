Le spomini so ostali ... Primorske novice Košarkarji Slovenije so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 doživeli peti zaporedni poraz in tako prav na prvo obletnico zmage v finalu eurobasketa 2017 ostali brez realnih možnosti za uvrstitev na naslednje veliko tekmovanje. V Stožicah so morali priznati premoč Turčiji, ki je slavila s 86:77.

