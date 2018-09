Se obeta množičen odhod podjetij v tujino? Zaradi napovedi novih obdavčitev kar 56 odstotkov podjetn Nova24TV Anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica (OZS) jasno izraža podporo obrtnikov in podjetnikov dvigu neto plač in njihovo nasprotovanje novim obremenitvam gospodarstva ter višji obdavčitvi nepremičnin. 99 odstotkov obrtnikov in podjetnikov, ki so sodelovali v anketi, je tako podprlo predlog o razbremenitvi plač z dohodnino, pri čemer bi delavec ob enaki […]

