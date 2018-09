Obrtno-podjetniška zbornica predlaga višje neto plače 24ur.com Obrtno-podjetniška zbornica Šarčevi vladi predlaga, naj razbremeni plače z dohodnino - višje neto plače torej. V anketi zbornice se je s tem strinjalo kar 99 odstotkov podjetnikov in obrtnikov, medtem ko jih več kot polovica še vedno opozarja, da bodo - če bo vlada vztrajala pri napovedanih višjih prispevkih in davkih - svoja podjetja selili v države, ki imajo bolj predvidljivo in stabilno poslovno okolje.

