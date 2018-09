V Bruslju ostra opozorila Poljski SiOL.net Nemčija in Francija sta danes v skupni izjavi na zasedanju ministrov EU v Bruslju opozorili, da so razmere v pravosodju na Poljskem bolj kritične kot kadar koli. Tudi prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je opozoril, da ni veliko dobrih novic in da so se skrbi komisije le še okrepile.

Sorodno







Oglasi