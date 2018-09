S tekmama skupine B med Barcelono in PSV ter milanskim Interjem in Tottenhamom se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Katalonci so na krilih treh golov Lionela Messija pričakovano premagali goste iz Eindhovna s 4:0, Inter pa Tottenham z 2:1. Z 2:1 je slavil tudi madridski Atletico Jana Oblaka pri Monacu.



