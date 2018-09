Še jutri bomo imeli do 30 stopinj, nato sledi ohladitev SiOL.net Danes bo povečini sončno. Popoldne bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji nastale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Branimir Štrukelj

Gašper Tič

Borut Pahor