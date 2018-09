Po indijanskem poletju vremenoslovci za soboto napovedujejo poslabšanje vremena z občutno ohladitvijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. V soboto dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, dnevne temperature pa bodo med 10 in 13, ob morju okoli 18 stopinj, so napovedali na agenciji za okolje.