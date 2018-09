ZDA so pripravljene na takojšen začetek pogajanj s Severno Korejo Demokracija Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v sredo pozdravil "pomembne zaveze" Pjongjanga na zadnjem vrhu med predsednikoma Severne in Južne Koreje ter dodal, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja za popolno jedrsko razorožitev Severne Koreje.

