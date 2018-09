Slovenija ostaja zavezana ohranjanju sistema nadzornih ukrepov IAEA Energetika.NET Veleposlanik Andrej Benedejčič, vodja slovenske delegacije, je v sredo v okviru 62. zasedanja Generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) predstavil slovenska stališča do aktualnih zadev IAEA in potrdil, da Slovenija ostaja močna podpornica IAEA v njenih prizadevanjih za ohranjanje robustnega in učinkovitega verifikacijskega režima. Prav tako pa je predstavil ključne aktivnosti Slovenije v zadnjem letu na področju jedrske energije, so sporočili s slovenskega predstavništva pri mednarodnih organizacijah na Dunaju.

