Šarec in Plenković ob robu vrha v Salzburgu imela spoznavni pogovor Primorske novice Slovenski in hrvaški premier Marjan Šarec in Andrej Plenković sta imela v sredo zvečer ob robu vrha voditeljev EU v Salzburgu spoznavni pogovor. Oba sta danes potrdila novinarjem, da ni šlo za pravo dvostransko srečanje, temveč da sta se le spoznala.

