Theresa May je priznala, da so pogajanja o brexitu z Brusljem v slepi ulici Reporter Britanska premierka Theresa May je včeraj izjavila, da je bila zavrnitev njenega predloga za brexit na vrhu voditeljev EU v Salzburgu nesprejemljiva. Ob tem je priznala, da so pogajanja z Brusljem v slepi ulici. "Ni sprejemljivo, da preprosto zavrneš pred

Sorodno













































































Oglasi