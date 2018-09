Britanski mediji: Evropska unija ponižala Mayevo, njen načrt za Brexit propadel topnews.si Potem ko je ameriški Politico hudo kritiziral vrh EU v Salzburgu vsebinsko kot tudi protokolarno, pa so se britanski mediji hudo spravili na svojo premierko Thereso May. Britanski mediji so se včeraj razpisali o predlogih premierke Therese May glede Brexita in ugotovili, da so slednji mrtvi, saj so doživeli “ponižanje” s strani voditeljev Evropske unije […]

