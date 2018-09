Danes bodo po vsej Evropi med 18.00 in 18.15 in tudi po naših cerkvah 15 minut zvonili zvonovi za mir. Tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se bodo priključili tej akciji in tako obeležili obhajanje Mednarodnega dneva miru. To simbolično dejanje je namenjeno obeležitvi 100-letnice konca 1. svetovne vojne ter začetka in konca 30-letne vojne (1618-1648), ki sta obe močno prizadeli Evropo. p ...