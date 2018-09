V torek, 18. septembra 2018, je bila ob 13. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ponovno podelitev priznanj vrtcem in šolam, ki so bili uspešni na natečaju za najbolj športni zavod (vrtec, osnovno šolo, osnovno šolo s prilagojenim programom in srednjo šolo). Vsi vrtci in šole, ki smo sodelovali na natečaju, smo morali na Zavod za šport RS Planica poslati izpolnjen ocenje ...