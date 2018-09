V naselju Papeži ustreljena ženska, osumljenca že prijeli Politikis Ljubljanski kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje v naselju Papeži v občini Osilnica, kjer je bila v četrtek zjutraj ena ženska ustreljena. Policisti so osumljenca že prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ženska sicer ni življenjsko ogrožena. Na ljubljanski policijski upravi so še pojasnili, da se domnevni strelec in žrtev poznata. Kriminalisti […]

