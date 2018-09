Aretirali moškega, ki je ustrelil žensko SiOL.net Ljubljanski kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje v naselju Papeži v občini Osilnica, kjer je bila v četrtek zjutraj ena ženska ustreljena. Policisti so osumljenca že aretirali in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ženska sicer ni v smrtni nevarnosti.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Petra Nareks

Luka Mesec

Miro Cerar