Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta v soboto Martin Hojak in Kaja Kajzer nastope sklenila po drugi borbi. Za Hojaka v kategoriji do 73 kg je bil usoden Francoz Guillaume Chaine, za Kajzerjevo v kategoriji do 57 kg pa Britanec Nekoda Smythe Davis.



