V Bakuju na tatamiju David Kukovica in "Turek" Mihael Žgank Sportal V Bakuju se po nedeljskem bronu Tine Trstenjak v kategoriji do 63 kg nadaljuje svetovno prvenstvo v judu. Slovenske barve bo danes v kategoriji do 90 kg zastopal le Mariborčan David Kukovica.

