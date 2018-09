Odgovornost za današnji napad na vojaško parado na jugozahodu Irana, v katerem je bilo ubitih najmanj 29 ljudi, je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS). Trije napadalci so bili med napadom ubiti, četrtega pa so aretirali, a je pozneje podlegel poškodbam. Iranski zunanji minister je krivdo pred tem pripisal ameriškim zaveznikom v regiji.