Iran na zagovor poklical diplomate Velike Britanije, Nizozemske in Danske 24ur.com Iranske oblasti so za napad, v katerem je umrlo 29 ljudi, med njimi tudi otrok, obtožile sosednje zalivske države, ki jih podpira ZDA. Na zagovor pa so pozvali tudi diplomate Velike Britanije, Nizozemske in Danske. Iranska vlada namreč očita Danski, Nizozemski in Veliki Britaniji, da nudijo zatočišče pripadnikom skrajne skupine, ki je prevzela odgovornost za napad.

