Francoz Gilles Simon in Nemec Matthias Bachinger sta finalista teniškega turnirja ATP v francoskem Metzu z nagradnim skladom 561.345 evrov. Francoz je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Moldavca Raduja Albota s 6:3 in 6:1, Nemec pa je bil v drugem presenetljivo boljši od prvopostavljenega Japonca Keia Nishikorija s 2:6, 6:4 in 7:5.



