Budućnost in Crvena zvezda za zmago na superpokalnem turnirju lige Aba Ekipa Košarkarji črnogorske Budućnosti in srbske Crvene zvezde so se uvrstili v nedeljski veliki finale superpokalnega turnirja lige Aba v predmestju Banjaluke. Budućnost je na današnjem prvem polfinalnem obračunu v Laktaših po podaljšku premagala srbski Partizan z 90:87, Crvena zvezda pa je bila v drugem boljša od hrvaške Cedevite z 79:68.



