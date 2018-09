Crvena zvezda zmagovalka superpokala lige Aba SiOL.net Košarkarji Crvene zvezde so zmagovalci druge izvedbe superpokala lige Aba. V finalu so premagali Budućnost z 89:75. Beograjčani so na prestolu tega tekmovanja nasledili Cedevito.

