Britanski tank ostaja kralj: Rus je začel pogumno, potem pa ga je zadela ''macola" #video Sportal Britanski boksarski šampion Anthony Joshua je ostal kralj težke kategorije, potem ko je na razprodanem Wembleyju v sedmi rundi s tehničnim nokavtom premagal izkušenega Rusa Aleksandra Povetkina in ubranil naslov svetovnega prvaka po verzijah WBA, IBF, WBO in IBO. To je bila Joshuo že 22. zmaga v profesionalni karieri, poraza še ne pozna.

