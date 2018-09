Joshua si želi spopada z Wilderjem: Vsak je dobrodošel, toda vi, navijači, boste odločili 24ur.com Nikoli do zdaj še ni nihče tako dominiral proti Joshui, kot je to počel Aleksander Povetkin na sobotnem obračunu na Wembleyju, a to ni bilo dovolj. Britanec je v sedmi rundi polegel Rusa in ubranil naslov prvaka, s to zmago pa je zmagoviti niz podaljšal na 22 borb, od tega jih je 21 odločil s nokavtom. Edini, ki je dvoboj z njim končal na nogah, je bil Joseph Parker marca letos.

