Splošne razprave 73. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se začne prihodnji torek v New Yorku, se bo do 1. oktobra udeležilo kar 124 predsednikov držav in vlad. Med njimi bo tudi predsednik Borut Pahor. Kljub poplavi mednarodnih tem bo tudi tokrat v ospredju pozornosti predsednik države gostiteljice ZN, ZDA Donald Trump.