Trump pozval svet in ZN k skupni akciji proti drogam SiOL.net Predsednik ZDA Donald Trump je na posebnem dogodku proti drogam v okviru 73. Generalne skupščine ZN v New Yorku pozval ZN in svet k skupni akciji proti temu kompleksnemu problemu. Zvečer ima skupaj s prvo damo Melanio sprejem za vodje delegacij.

Sorodno



Oglasi