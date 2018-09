Novozelandska premierka Jacinda Ardern na skupščini ZN s trimesečno dojenčico Govori.se Novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je kot druga predsednica vlade na svetu rodila na položaju, je na Generalno skupščino ZN v New Yorku v ponedeljek s seboj pripeljala tudi svojo trimesečno deklico. Po spletu so že zaokrožile fotografije, kako se Ardernova igra s hčerko, ravno preden je nagovorila dvorano.

